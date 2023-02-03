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6 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

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Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde 6 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya 55 yaşındaki Abdülgaffar Durğın hayatını kaybetti.
6 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti

Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde 6 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaya 55 yaşındaki Abdülgaffar Durğın, Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede dün hayatını kaybetti.

Soruşturma devam ediyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde Merit Cyprus Garden Otel kavşağı yakınlarında 6 Ocak 2023 tarihinde 57 yaşındaki Ahmet Nurçin, yönetimindeki HB 153 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Abdülgaffar Durğın (55) Türkiye'de tedavi görmekte olduğu hastanede 1 Şubat 2023 tarihinde yaşamını yitirmiştir.”

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