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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'taki depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 20 Mart itibarıyla 50 bin 96'ya çıktığını, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu açıkladı.
6 Şubat'taki depremlerde can kaybı 50 bin 96'ya yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 Mart itibarıyla hayatını kaybedenlerin 6 bin 807’sinin yabancı uyruklu olduğunu söylemişti.

"Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır" diyen Oktay; 2,5 milyon kişiye üç öğün yemek verildiğini söylemişti.

Oktay, yıkılacak bina sayısının 298 bin 448 olduğunu da kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 13 Mart'ta, kimlik tespiti devam eden kişi sayısının bin 615 olduğunu aktarmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu maddi hasarın boyutunun 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp oluşmuştur” denildi.

Yapılan değerlendirmede, "Bu büyüklüğün 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Deprem bölgesinde inşaatları yıkılan müteahhitlere yönelik olarak hukuki süreçler devam ediyor.

Yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklanan şüpheli sayısı 20 Mart itibarıyla 298'e yükseldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, ilçenin belediye başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı.

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