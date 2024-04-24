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SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

7 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Mağusa ve İskele’ye bağlı bazı bölgelerde yarın yedi saatlik elektrik kesintisi yapılacak .
7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Eleketrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında şu bölgelere elektrik verilemeyecek:

“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Altınova köyü, Ağıllar Köyü.”

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