7/24 EFT kullanıma açıldı

TC Merkez Bankası (MB), gün ve saat sınırı olmaksızın EFT’ye olanak tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulamasının başladığını bildirdi.

TC Merkez Bankası (MB), gün ve saat sınırı olmaksızın EFT’ye olanak tanıyan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi uygulamasının başladığını bildirdi.

Buna göre, üst limit 50 lira belirlendi ancak sistemin kullanım yaygınlığına göre kademeli olarak 1000 liraya kadar yükseltilebileceği dile getirildi.

Açıklamada şöyle dendi: “FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.”

Öte yandan, sistemin yanı sıra ödemelerin kimlik numarası, telefon ve e-posta adresiyle yapılmasına olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.