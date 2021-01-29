8 yaşındaki çocuğu istismar ettiği iddia edilmişti

Haspolat’ta meydana gelen çocuğun cinsel istismarı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yakup Çolak dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, zanlı Yakup Çolak’ın “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan methaldar olduğunu söyleyen Çebi, zanlının 1 Ocak, 4 Ocak ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde olmak üzere toplamda 3 defa çalışmakta olduğu Haspolat Ağıllar Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir çiftlikte, ailesi ile birlikte ikamet etmekte olan 8 yaşındaki erkek çocuğunu, söz konusu çiftlik içerisinde bulunan koğuşa götürüp, koğuş içerisinde istismar ettiğini belirterek, zanlının, çocuğun pantolonunu ve kendi pantolonunu indirerek erkeklik organını kalçalarına sürterek cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını kaydetti. Olayın polisin bilgisine 17 Ocak 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Çebi, çocuğun aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gönül Küçük tarafından genel fiziki muayeneden geçirildiğini ifade etti. Çebi, söz konusu muayenede herhangi bir bulguya rastlanmadığına işaret ederken, çocuktan alınan bazı örneklerin ise laboratuvara gönderildiğini bildirdi. Çocuğun ailesinden elde edilen bilgilere göre; olayı ilk anlattığı esnada çocuğun korkudan titrediğini ve banyoya götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Çebi, çocuğun psikiyatrist muayenesinden geçtiğini kaydetti. Çebi, zanlının zekâ testinden geçirildiğini dile getirerek, test sonucunda ise çocuğun zekâsının yaşına uygun olduğunun ve yaşananları doğru bir şekilde anlayabileceğinin anlaşıldığını anlattı. Çebi, zanlının mahkeme huzuruna çıkarılarak 18 Ocak tarihinde 3 gün, 21 Ocak tarihinde 6 gün ve 27 Ocak tarihinde 3 gün tutukluluk emri aldığını hatırlatarak, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Zanlının işvereniyle yapılan görüşmede zanlının çalışma izninin durdurulması için çalışmalar başlatıldığının öğrenildiğini kaydeden Çebi, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Çebi, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, söz konusu meselenin ciddi bir boyutta olduğunu, zanlının yasal statüsü bulunsa da mağdurun ve kamu yararının sağlanması gerektiğini göz önünde bulundurarak, zanlının 45 günü geçmeyecek süreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.