86 Eserden Oluşan 4 Ayrı Sergi, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Tarafından Açılıyor…

Kazakistan Sanatçıları Sergey Anarbekov’un (Göçebe Ritmi), Baktygerey Teleubay’un (Miras), İlsuyar Kazakova (Hikâyeler) ve Moldir Baigozhanova’nın (Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) İsimli Baskı Resim Sergisi ile Hazırlanan sergi açıalcak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı sanatçılar Sergey Anarbekov’un (Göçebe Ritmi) isimli 9 eseri, Baktygerey Teleubay’ın (Miras) isimli 17 eseri, İlsuyar Kazakova’nın (Hikayeler) isimli 20 eseri ile Moldir Baigozhanova’nın (Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı) isimli 35 baskı resim + 5 yağlı boya resimden hazırlanan ve toplamda 86 eserin sergileneceği dört ayrı Kişisel Resim Sergisi UBP Gazimağusa milletvekili Resmiye Canaltay tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergiler, 6 Şubat 2020 Perşembe günü, saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Sergey Anarbekov Kimdir?

“Göçebe Ritmi” isimli sergiyle 9 eserini sergileyecek olan sanatçı Sergey Anarbekov, 2 Aralık 1953'te Kiev bölgesinin Skalevatka köyünde doğdu. 1988 yılında liseden, 1972 yılında Almatı sanat okulundan, 1977 yılında Aleksandr Herzen Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin Grafik Sanatları Fakültesi’nden mezun oldu. 1980'den 1985'e kadar Almatı Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sanat bölümü başkanı olarak görev yapan sanatçı Kazakistan, Rusya, Almanya ve İtalya’da düzenlenen sanat sergilerinin katılımcısıdır. Eserleri Almatı şehrinde bulunan Kasteyev Müzesinde, Yaroslavl Sanat Müzesi ve Emaye Sanatı Müzesi'nde, Moskova'daki SSCB Sanat ve Kazakistan fonlarında, Türkiye, Rusya, Almanya ve Kazakistan’da birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

Baktygerey Teleubay Kimdir?

“Miras” isimli sergiyle 17 eserini sergileyecek olan Baktygerey Teleubay, birçok ulusal ve uluslararası sergiler ile açık hava ressamlığı ve sempozyumların katılımcısıdır. El sanatları (kanaviçe) ve heykel ile de ilgilenen ressamın eserleri Atırav bölgesel müzelerinde, Almatı ve Astana müzelerinde, Türkiye, Kanada ve ABD’de birçok özel koleksiyonda yer almaktadır. 1984 yılından itibaren SSCB Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, Makhambet Utemisov Ödülü’ne aday gösterildi.

İlsuyar Kazakova Kimdir?

“Hikâyeler” isimli sergisinde 20 eser sergileyecek olan İlsuyar Kazakova, 1969 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi. 1988 yılında Aktobe Kültür Koleji'nin sanat ve tasarım bölümünden mezun oldu. Kazakistan Cumhuriyeti Gençlik Sanatçılar Birliği üyesi olan sanatçı, Aktobe, Almatıve Aktav şehirlerinde düzenlenen sanat sergilerine katıldı. 2009 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Müzesi'nde düzenlenen “Aktobe: yüzyıllara bakış” adlı sergiye, Kostanay şehrindeki "Aktobe sanatçılarının Vernisajı" adlı sergisine katılan sanatçı, 2010 yılında Aktobe şehrinde "Her şey aşk hakkında", 2013 yılında Aktav şehrinde "Temas", 2017 yılında sanatçı ve müzisyen Igor Kulagin ile birlikte “Çift kişilik fantezi”, 2018 yılında “Bir kez daha aşk hakkındaya da çekimin gücü” adlı kişisel sergisini açtı. Aktobe kentinde bulunan Nazarbayev Entelektüel Okulunun sanat stüdyosu başkanı olarak çalışan sanatçı, Kazan'da düzenlenen "Güzel Tataristan" uluslararası sempozyumuna katıldı. 2019 yılında Aktobe şehrinin 150. yıldönümüne adanmış «City Blues» kişisel sergisini açtı.

Moldir Baigozhanova Kimdir?

“Orta Asya Halklarının Tarihi ve Sanatı” isimli sergisinde 35 baskı resim ve 5 yağlı boya resim sergileyecek olan Moldir Baigozhanova, 24 Aralık 1987'de Taldıkorgan şehrinde doğdu. 2009 yılında T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2012 yılında yüksek lisans tezini “Anıtsal Resim” bölümünde savundu. 2009-2014 yılları arasında T. Zhurgenov Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nde öğretmenlik yapan sanatçı, 2014'ten günümüze Nur-Sultan şehrinde iki Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi'nde öğretmen olarak çalışmaktadır. Çeşitli uluslararası ve ulusal yarışmaların ve sergilerin katılımcısı olan sanatçının çeşitli bilimsel makaleleri de yayınladı.