89. Oscar Ödülleri’nin adayları kimler, hangi filmler?

89. Oscar Ödülleri'nin adayları açıklandı. 26 Şubat'ta düzenlenecek törende, ‘Perde Açılıyor’ filmi ile ‘Titanik’ten 20 yıl sonra ilk kez bir film 14 dalda Oscar adayı oldu.

26 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar’larına aday olan isimler belli oldu. 14 dalda Oscar adayı olan La La Land en dikkat çeken film oldu.

26 Şubat'ta Hollywood'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2017 Oscar ödüllerine aday olan isimler belli oldu. Bu yılın en çok ses getiren filmlerinden, başrollerinde Ryan Gosling ile Emma Stone'un olduğu romantik müzikal film ‘Âşıklar Şehri' (La La Land), ‘en iyi film', ‘en iyi aktör', ‘en iyi aktris', ‘en iyi yönetmen', ‘en iyi müzik' dahil toplam 14 dalda Oscar'a aday gösterilerek büyük bir başarıya imza attı.

20 YIL SONRA İLK KEZ…

Daha önce 1950 yapımı ‘Perde Açılıyor' (All About Eve) filmi ile ‘Titanik' Oscar'a 14 dalda aday gösterilmişti. 2017 Oscarları'n da bilim kurgu filmi ‘Arrival' ile dram filmi ‘Moonlight' ise sekiz dalda aday gösterildi. ‘Floren ce Foster Jenkins' filmindeki rolüyle en iyi aktris ödülüne aday gösterilen Meryl Streep, 20 kez Oscar ödüllerine aday gösterilerek rekor kırdı. Streep böylece Oscar tarihinin en çok aday gösterilen oyuncusu oldu. 2017 Akademi Ödülleri'nin (Oscar) adayları dün açıklandı. Rekor, 14 dalda aday gösterilen ‘La La Land'in (Âşıklar Şehri) oldu.

İşte Oscar Akademisi’nin açıkladığı 2017 Oscar adayı oyuncular ve filmler…

En İyi Film:

· Arrival

· Fences

· Hacksaw Ridges

· Hell or High Water

· Hidden Figures

· La La Land

· Lion

· Manchester by The Sea

· Moonlight

En İyi Yönetmen:

· Arrival, Denis Vileneuve

· Hacksaw Ridge, Mel Gibson

· La La Land, Damien Chazelle

· Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

· Moonlight, Barry Jenkins

En İyi Yabancı Film:

· Land of Mine- Danimarka

· A Man Called Owe- İsveç

· The Salesman-İran

· Tanna – Avustralya

· Tnoi Erdman-Almanya

En İyi Erkek Oyuncu:

· Cassey Affleck – Manchester By The Sea

· Andrew Garfield – hadsaw Ridge

· Ryan Gosling – La La land

· Viggo Mortensen – Captain Fantastic

· Densel Washington – Fences

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

· Maherhala Ali – Moonlight

· Jeff Bridges – Hell on Night Water

· Lucas Hedges – Manchester By the Sea

· Dev Patel – Lion

· Michael Shannon – Nocturnal Animals

En İyi Kadın Oyuncu:

· Emma Stone, La La Land

· Natalie Portman, Jackie

· Amy Adams, Arrival

· Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

· Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

· Viola Davis, Fences

· Naomie Harris, Moonlight

· Nicole Kidman, Lion

· Octavia Spencer, Hidden Figures

· Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Orijinal Şarkı:

· “Audition” (The Fools Who Dream) – La La Land

· Can’t Stop The Feeling – Trolls

· City Of Stars – La La Land

· The Empty Chair – Jim: The James Foley Story

· How Far I’ll Go – Moana

En İyi Orijinal Film Müziği:

· Jackie

· La La Land

· Lion

· Moonlight

· Passengers

En İyi Sinematografi:

· Arrival

· La La Land

· Lion

· Moonlight

· Silence

En İyi Orijinal Senaryo:

· Hell or High Water

· La La Land

· The Lobster

· Manchester by the Sea

· 20th Century Women

En İyi Uyarlama Senaryo:

· Arrival

· Fences

· Hidden Figures

· Lion

· Moonlight

En İyi Belgesel:

· Fire at Sea

· I am Not Your Negro

· Life Animated

· OJ: Made in America

· 13th

En İyi Kostüm:

· Allied

· Fantastic Beeast and Where to Find Them

· Florence Foster Jenkins

· Jackie

· La La Land

En İyi Kurgu:

· Watani: My Homeland

· The White Helmets

· Arrival

· Hacksaw Ridge

· Hell or High Water

En İyi Ses Kurgusu:

· Arrival

· Deepwater Horizon

· Hacksaw Ridge

· La La Land

· Sully

En İyi Ses Miksajı:

· Arrival

· Hacksaw Ridge

· La la Land

· Rogue One- A Star Wars Story

· 13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Görsel Efekt:

· Deepwater Horizon

· Doctor Strange

· The Jungle Book

· Kubo and the Two Strings

· Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Kısa Belgesel:

· Extremis

· 4.1 Miles

· Joe’s Violin

· Vatabi: My Homeland

· The White Helmets

En İyi Kısa Film:

· Ennemis Interiuers

· La Femme et Le TGV

· Silent Nights

· Sing

· Timecode

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

· A Man Valled Ove

· Star Trek Beyond

· Suicide Squad

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

· Arrival

· Fantastic Beasts and Where to Find Them

· Hail, Ceasar!

· La La Land

· Passengers