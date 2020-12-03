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93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu" demek istedim

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93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu" demek istedim
93 kilo veren oyuncu Pelin Öztekin: "Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu" demek istedim

Mide küçültme ameliyatı sayesinde 156 kilodan 63 kiloya düşen oyuncu Pelin Öztekin, "Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. 'Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu' demek istedim" diye konuştu.

Oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında 156 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 yılda toplamda 93 kiloya veren Öztekin, bu süreçte yaşadıklarına dair yeni açıklamalarda yaptı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; "Bana kiloluyken şans verilmiyordu" diyen Öztekin "Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. 100 kilo olan biri aşık olmaz mı, acı çekmez mi?" yorumunda bulundu.

Öztekin, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ne kadar tatlı ve sempatik de olsanız kiloluyken drama işlerinde nedense rol pek verilmiyor. Çünkü orada fettan olmanız lazım, günümüzde kostüm çok önemli, ona uygun giyinmeniz lazım."

"Bence kilolu insanların da dizilerde başrol oynaması gerekiyor. 100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?"

"Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum."

"Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim."

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