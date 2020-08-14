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AB Dışişleri Bakanları, Yunanistan’ın çağrısıyla bugün toplanacak.

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AB Dışişleri Bakanları, Yunanistan’ın çağrısıyla bugün toplanacak.
AB Dışişleri Bakanları, Yunanistan’ın çağrısıyla bugün toplanacak.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Yunanistan’ın çağrısıyla bugün yapılacak olağanüstü toplantıda gelişmeleri masaya yatırarak, ortak bir pozisyon belirlemeye çalışacak.

Yunanistan, Türkiye'yi "askeri güç kullanma tehdidiyle egemenliğini hedef almakla" suçlarken, AB üyesi ülkelerden, Ankara'ya karşı sert tavır almalarını istiyor.  Ancak üye ülkeler arasında bu konuda görüş birliği yok.

"AB BÖLÜNMÜŞ DURUMDA"

Deutsche Welle Türkçe’nin (DW) sorularını yanıtlayan dış politika uzmanı Kristian Brakel, Türkiye'ye yönelik atılacak adımlar konusunda AB içerisinde görüş ayrılıkları olduğuna, üye ülkelerin iki ayrı kampa bölündüğüne dikkat çekiyor.

Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel, "Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'ye 'dur' deme zamanının geldiği, şimdi ‘dur' denmediği takdirde de Türkiye'nin durdurulamayacağı görüşünde. Almanya'nın da aralarında yer aldığı bir diğer grup ise bu ihtilafın içine daha fazla sürüklenmek istemiyor" değerlendirmesini aktardı.

İKİ FARKLI YAKLAŞIM

Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'ye Doğu Akdeniz ve Libya politikalarından ötürü yaptırımlar uygulanmasını istiyor. Ayrıca diplomasi kulislerinde, Paris'in Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin resmen durdurulmasını gündeme getirdiği de konuşuluyor.

Buna karşın Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Macaristan ve Malta gibi üye ülkeler Türkiye'yi izlediği politikalardan ötürü eleştirmekle birlikte, gerilimin daha da tırmandırılmaması gerektiğini düşünüyor, tansiyonun düşürülmesini, sorunların diyalog yoluyla çözümlenmeye çalışılmasını istiyor.

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