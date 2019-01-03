AB Komisyonu: “Eurasıa Interconnector projesi ortak proje”

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı projesi olan “Eurasia Interconnector” projesinin ortak bir proje olduğunu ve ayrı bir girişimin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Avrupa Komisyonu, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı projesi olan “Eurasia Interconnector” projesinin ortak bir proje olduğunu ve ayrı bir girişimin söz konusu olmayacağını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi, SİRİZA Milletvekili Stelios Kuloglu’nun projeye ilişkin bir sorusu üzerine, Avrupa Komisyonu’nun yetkili komiseri Miguel Arias Kaniete’nin, projenin ortak menfaate hizmet eden bir proje olduğunu ve projenin dışında, Girit-Yunanistan bağlantısı ya da başka bir bağlantının söz konusu olamayacağını söylediğini yazdı.

Haberde, şu ana kadar projeye 16 milyon Euro’luk destek sağlandığı da belirtildi.