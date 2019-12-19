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AB mahkemesinden Airbnb kararı

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Avrupa Adalet Divanı, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik kurallara uyması gerekmediğine hükmetti.
AB mahkemesinden Airbnb kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Fransız turizm ve otelcilik derneğinin Airbnb'ye karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Aribnb'nin bilgi toplumu hizmeti olduğuna ve Fransa'da emlakçılara yönelik uygulanan katı kurallara tabi olmadığına karar verdi.

Fransa'daki oteller, Airbnb platformunun haksız biçimde rekabet ettiğini ve ülkenin kat mülkiyeti kanununa aykırı davrandığını iddia etmişti.

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