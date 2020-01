ABD Askerlerinin Kıbrıs’ta Konuşlanmasına İlişkin Açıklama: “Yankee Go Home!”

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD askerlerinin Kıbrıs’ın güneyinde konuşlanma taleplerine verdiği onaya ilişkin açıklama yaptı.

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan tarafından kaleme alınan açıklamada, yakın bir geçmişte adaya düşen füzenin, Luricina üzerinde alçak uçuş yapan savaş jetlerinin, Geçitkale Havaalanı’nın TSK’ya ait İHA ve SİHA’lara üs olarak açılmasının ve şimdi de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bu uygulamasının savaşın adamızda yaşanacağanın belirtileri olduğunun altı çizildi.

Açıklama şöyle:

İşgallerin, ölümlerin ve savaşların bitmediği Ortadoğu’da İran-ABD gerilimi kaynaklı girilen tehlikeli sürecin sonuçları her zamanki gibi hem direkt olarak Ortadoğu halklarına hem de bölgemize yansıyor.

Yakın bir zaman önce Suriye’de yaşanmakta olan savaştan adamıza düşen füzenin gerginliği henüz etkisini korurken, Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşen bir tatbikatta kullanılan Yunan F16 uçaklarının sınır ihlali de yaparak, Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Luricina köyü üzerinde alçak uçuş yapması kaynaklı bölgelilerin yüreğinin ağzına gelişinin üstünden henüz birkaç ay geçmişken, Geçitkale Havaalanı’nın UBP-HP hükümetince, TSK’ya ait İHA ve SİHA askeri araçlarına üs olarak kullanılması için, tahsis edilmesine yönelik konuşmalar gerilimi iyice tırmandırmışken, ABD’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bulunan elçiliği aracılığı ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nden insani operasyon talebinde bulunması ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, ABD’nin geçici olarak, gerektiğinde ABD diplomatik personelinin ve ABD vatandaşlarının tahliyesiyle ilgilenecek hızlı bir askeri müdahale ekibini Kıbrıs’ta konuşlandırma adı altındaki talebini kabul etmesi yaşanacak bir savaşın binlerce kilometre ötede değil hemen kapımızda duyulacağının göstergesidir.

Her iki ucuna milliyetçiliğin konuşlandığı bir tahterevallinin göbeğindeymişçesine adamızın savaş üssü haline getirilip iki uçtan kim kazanırsa kazansın göbekte birbirine kenetli olan biz halkın ölümle burun buruna gelip acı çekmesine karşıyız. Savaş, her yerde acıyı, işgali ve ölümleri beraberinde getirir. Egemenler ve emperyalistler tahterevallinin birer ucunda yaşamaya mahkum olduğundan savaşı her yere taşımaya, acısını her yere yaymaya ve savaş çığırtkanlarını canları pahasına susturmamaya ant içmişse biz halka düşen yaşamın bir tahterevalli olmadığı, kazanmanın öldürmekten geçmediği bilinciyle adamızı savaşa, kana bulayacak, her türlü milliyetçi girişimi reddederek tüm halkların barış içerisinde kardeşçe yaşayabileceği, dünyayı yaratmanın peşinden koşmaktır. Bu güzel dünyayı gölgeleyecek, kana bulayacak Amerikan emperyalizmine diyecek tek bir lafımız vardır: ABD, Ortadoğu’dan da Kıbrıs’tan da defol; Yankee go home!