"Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklaması ardından ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD tarafından Gara olayına ilişkin yapılan açıklama ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada, "ABD Büyükeliçisi Satterfield bugün Bakanlığımıza çağrılarak ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri’nden Gara’daki ölümlere ilişkin yapılan açıklamada, “Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği haberleri doğrulanırsa, bunu olabilecek en güçlü şekilde kınıyoruz” denilmişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Kongresi’nde yaptığı açıklamada ABD’ye bu açıklama nedeniyle tepki göstermiş, “ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız” ifadelerini kullanmıştı.