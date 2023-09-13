ABD’de enflasyon hız kazandı

AA’nın aktardığına göre Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.
Piyasa beklentilerine paralel artış gösteren tüketici fiyatı endeksi (TÜFE) Haziran 2022’den bu yana en büyük yükselişini kaydetti. TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.
Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazdaysa yüzde 3,7’lik artış kaydetti. Beklentiler, TÜFE’nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 3,2 olmuştu.
Söz konusu dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle benzin fiyatlarında yaşanan artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu.
ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yüzde 9,1’yle Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
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