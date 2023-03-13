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ABD’de SVB’nin ardından Signature Bank da iflas etti

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Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.
ABD’de SVB’nin ardından Signature Bank da iflas etti

Silicon Valley Bank'ın (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu.

Signature Bank'ın, 31 Aralık 2022 itibarıyla yaklaşık 110,4 milyar dolarlık varlığı ve yaklaşık 88,6 milyar dolarlık mevduatı bulunduğu kaydedilen açıklamada, bankanın FDIC sigortalı olduğu bildirildi.

Açıklamada, DFS'nin tüketicileri korumak, regüle ettiği kuruluşların sağlıklı işleyişiyle küresel finansal sistemin istikrarını korumak için piyasa trendlerini izleyerek diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde olduğu vurgulandı.

HAZİNE BAKANLIĞI, FED VE FDIC'DEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve FDIC Başkanı Martin Gruenberg, SVB ve Signature Bank'a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Halkın bankacılık sistemine olan güvenini güçlendirerek ABD ekonomisini korumaya yönelik kararlı adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, ABD bankacılık sisteminin, güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edecek şekilde mevduatları koruma ve hanehalkları ile işletmelerin krediye erişimini sağlama yönündeki hayati rollerini yerine getirmeye devam etmesini sağlayacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

"SVB MUDİLERİ PARALARININ TAMAMINA ERİŞEBİLECEK"

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın, FDIC ve Fed'in önerilerini dinledikten ve ABD Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC'nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, "Mudiler, 13 Mart Pazartesi gününden itibaren paralarının tamamına erişebilecekler. SVB kararıyla ilgili hiçbir kayıp, vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacak." denildi.

New York merkezli Signature Bank'ın da iflas ettiği aktarılan açıklamada, "Eyalet otoritesi tarafından kapatılan Signature Bank için de benzer bir sistemik risk durumunu duyuruyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu kurumun tüm mudilerinin bütün hale getirileceği belirtilen açıklamada, SVB kararında olduğu gibi vergi mükelleflerinin bu bankayla ilgili de hiçbir zararı karşılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, hissedarlar ve belirli teminatsız alacaklıların korunmayacağı kaydedildi.

Hazine Bakanlığı, Fed ve FDIC'nin açıklamasında, FDIC'nin sigortasız mudileri desteklemek için uğradığı zararların kanun gereği bankalara özel bir değerlendirme yapılarak tazmin edileceği aktarıldı.

FED'DEN UYGUN MEVDUAT KURUMLARINA EK FON

Fed'in bankaların tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmak için uygun mevduat kurumlarına ek finansman sağlayacağını duyurduğuna da işaret edilen açıklamada, ABD bankacılık sisteminin büyük ölçüde finansal krizden sonra yapılan reformlar nedeniyle dirençli ve sağlam bir temel üzerinde durduğu vurgulandı.

Açıklamada, atılan yeni adımlarla birlikte söz konusu reformların mudilerin tasarruflarının güvende kalmasını sağlamak için gerekli adımları atma taahhüdünü gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan Fed'den yapılan bir diğer açıklamada, uygun mevduat kurumlarına sağlanacak ek finansmanın bankacılık sisteminin mevduatları koruma kapasitesini güçlendireceği ve ekonomiye sürekli para ile kredi sağlanmasına imkan vereceği aktarıldı. Açıklamada, "Fed, ortaya çıkabilecek herhangi bir likidite baskısını ele almaya hazır" denildi.

25 MİLYAR DOLARA KADAR KAYNAK SAĞLANACAK

Mevduat kurumlarına bir yıla kadar kredi sağlayacak ek finansman için Banka Vadeli Finansman Programı'nın (BTFP) oluşturulacağı bildirilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının programa Borsa İstikrar Fonu'ndan 25 milyar dolara kadara kadar kaynak sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Yellen'ın FDIC'nin SVB ve Signature Bank kararlarını hem sigortalı hem de sigortasız tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlamasını sağlayacak eylemleri onaylamasının finansal sistemdeki stresi azaltacağı, finansal istikrarı destekleyeceği ve işletmeler, hanehalkı, vergi mükellefleri ve genel olarak ekonomi üzerindeki etkileri en aza indireceği vurgulandı.

İLK İFLAS EDEN SVB OLMUŞTU

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.

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