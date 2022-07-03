AB’de iklim değişikliğiyle mücadele kanunları: Akaryakıtlı araba satışı bitiyor

Kanunların hedefleri arasında, 2035’e kadar akaryakıtla çalışan arabaların satışının durdurulması ve dar gelirli haneleri temiz enerjinin artan maliyetlerinden korumak gibi konular bulunuyor.

AB, dünya genelinde iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının üçüncü büyük yayıcısı konumunda. Birlik üyesi ülkelerin çevre bakanları, iklim hedefleri doğrultusunda beş kanun üzerinde uzlaştı. Bugünkü anlaşmanın ardından bakanlarla Avrupa Parlamentosu’nun kanun üzerinde uzlaşması gerekecek. Uzlaşının ardından tasarı yasalaşabilecek.

‘Fosil yakıt tüketimini durdurma çabaları hızlandı’

Avrupa Komisyonu iklim politikalarından sorumlu üyesi Frans Timmermans, “İklim krizi ve yarattığı etkiler son derece net. Yeni politikalar üretilmesi kaçınılmaz” dedi. Timmermans, AB’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkelerin fosil yakıt tüketimini durdurma çabalarının hızlandığına da dikkat çekti.

Uzlaşılan konular arasında ısıtma ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlara ek maliyetler binmesini sağlayacak yeni bir AB karbon piyasası kurulması bulunuyor. Bu düzenleme 2027’de, yani ilk tasarıda yer alan halinden bir yıl daha geç yürürlüğe girecek.

Yoksul haneler için 59 milyar avro

Bakanlar ayrıca uzun müzakerelerin ardından yoksul hanelerin temiz enerjiye geçiş maliyetlerini 2027-2032 döneminde azaltacak 59 milyar avro tutarında yeni bir AB fonu oluşturulmasında anlaştı. Avrupa Komisyonu’nun tasarısına göre bu fon, yeni karbon piyasasında ihraç edilecek sertifikalardan sağlanacak kaynaklarla oluşturulacak.

Sanayi ve enerji santrallerinin maliyetlerini yarattıkları karbon emisyonu çerçevesinde artıran mevcut AB karbon piyasası da reforma tabi tutulacak.

Bakanlar karbon piyasası reformunun temel unsurlarını kabul etti. Buna göre taşımacılık sektörü de piyasanın kapsamına alınacak. Düzenleyici kuruluşlar CO2 fiyatlarındaki ani hareketlere müdahale edebilecek.

2035’de da akaryakıtla çalışan araçların satışının durdurulması hedefleniyor.