  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

AB’de iklim değişikliğiyle mücadele kanunları: Akaryakıtlı araba satışı bitiyor

» »
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 16 saatlik müzakerelerden sonra iklim değişikliğiyle mücadele kanunları üzerinde anlaşmaya vardı
AB’de iklim değişikliğiyle mücadele kanunları: Akaryakıtlı araba satışı bitiyor

Kanunların hedefleri arasında, 2035’e kadar akaryakıtla çalışan arabaların satışının durdurulması ve dar gelirli haneleri temiz enerjinin artan maliyetlerinden korumak gibi konular bulunuyor.

AB, dünya genelinde iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının üçüncü büyük yayıcısı konumunda. Birlik üyesi ülkelerin çevre bakanları, iklim hedefleri doğrultusunda beş kanun üzerinde uzlaştı. Bugünkü anlaşmanın ardından bakanlarla Avrupa Parlamentosu’nun kanun üzerinde uzlaşması gerekecek. Uzlaşının ardından tasarı yasalaşabilecek.

 

‘Fosil yakıt tüketimini durdurma çabaları hızlandı’

Avrupa Komisyonu iklim politikalarından sorumlu üyesi Frans Timmermans, “İklim krizi ve yarattığı etkiler son derece net. Yeni politikalar üretilmesi kaçınılmaz” dedi. Timmermans, AB’nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkelerin fosil yakıt tüketimini durdurma çabalarının hızlandığına da dikkat çekti.

Uzlaşılan konular arasında ısıtma ve ulaşımda kullanılan fosil yakıtlara ek maliyetler binmesini sağlayacak yeni bir AB karbon piyasası kurulması bulunuyor. Bu düzenleme 2027’de, yani ilk tasarıda yer alan halinden bir yıl daha geç yürürlüğe girecek.

 

Yoksul haneler için 59 milyar avro

Bakanlar ayrıca uzun müzakerelerin ardından yoksul hanelerin temiz enerjiye geçiş maliyetlerini 2027-2032 döneminde azaltacak 59 milyar avro tutarında yeni bir AB fonu oluşturulmasında anlaştı. Avrupa Komisyonu’nun tasarısına göre bu fon, yeni karbon piyasasında ihraç edilecek sertifikalardan sağlanacak kaynaklarla oluşturulacak.

Sanayi ve enerji santrallerinin maliyetlerini yarattıkları karbon emisyonu çerçevesinde artıran mevcut AB karbon piyasası da reforma tabi tutulacak.

Bakanlar karbon piyasası reformunun temel unsurlarını kabul etti. Buna göre taşımacılık sektörü de piyasanın kapsamına alınacak. Düzenleyici kuruluşlar CO2 fiyatlarındaki ani hareketlere müdahale edebilecek.

2035’de da akaryakıtla çalışan araçların satışının durdurulması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzun ömürlü evlilik için 5 kural!28 Haziran 2022 Salı 09:49
  • Çay içmek için sekse mola veriyor!27 Haziran 2022 Pazartesi 23:44
  • Dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında zirve değişti26 Haziran 2022 Pazar 23:39
  • İlginç araştırma: Çocuk sahibi olmak erken yaşlandırabilir26 Haziran 2022 Pazar 15:37
  • Karpuzu yıllardır yanlış tüketmişiz!25 Haziran 2022 Cumartesi 11:09
  • Erken ölüm riskine karşı uzmanlardan altın tavsiyeler24 Haziran 2022 Cuma 22:13
  • Çocuklarda ekran bağımlılığıyla gelen hastalıklara dikkat24 Haziran 2022 Cuma 17:44
  • Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı23 Haziran 2022 Perşembe 10:17
  • Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler…22 Haziran 2022 Çarşamba 14:16
  • Stresin etkilerine bir yenisi daha eklendi: Konuşmamız değişiyor21 Haziran 2022 Salı 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti