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AB’den Türkiye’ye 1 milyar euro deprem yardımı

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Avrupa Komisyonu, deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'ye 1 milyar euroluk destek sağlayacağını açıkladı.
AB’den Türkiye’ye 1 milyar euro deprem yardımı

AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç’in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye’de etkilenenler için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

AB yürütme organı Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye 1 milyar euro vereceğini açıkladı. “Kış sürerken, milyonlar şu anda evsiz ve çadırlarda yaşıyorlar” diyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Yeniden yapılanma için seferber olmamız lazım. Evler, okullar ve hastaneler depreme karşı en yüksek güvenlik standardında yeniden inşa edilmeli. Su, sanitasyon ve diğer önemli altyapı tesisleri onarılmalı. Kamu hizmetleri ve işletmeleri yeniden başlamak için sermayeye ihtiyaç duyuyor; bu sayede insanlar geçimlerini sağlayabilirler” ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, insani yardım ve yeniden inşaya destek için İsveç olarak 500 milyon İsveç kronu (45 milyon avro) destek taahhüdünde bulunduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’deki depremlerin yarattığı hasarın 100 milyar doları aşacağını belirtmişti.

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Bu arada TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’na katılmak üzere gittiği Brüksel’de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nikos Dendias’la görüştük. Deprem ve tren kazasından sonraki dayanışmayı sürdürüyoruz. Bazı adaylıklarımızı karşılıklı olarak destekleme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, “İki Bakanın görüşmesi pozitif bir atmosferde geçmiştir. Yunanistan’la ülkemiz arasında varılan adaylıkların karşılıklı olarak desteklenmesi taahhüdü, iki ülke arasında olumlu gündeme katkı niteliği taşımaktadır” denildi. 

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