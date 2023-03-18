ABD’li aktör Lance Reddick hayatını kaybetti

Cuma sabahı saat 9:30 civarında Studio City’deki evinde bulunan ünlü aktörün ölüm nedeni henüz belirsizliğini koruyor ancak çeşitli kaynaklar bunun doğal bir ölüm olduğunu açıkladı.

1962 yılında Baltimore’da doğup büyüyen Reddick, Rochester Üniversitesi’nin müzik bölümünden mezun oldu.

60 yaşında yaşama veda eden ünlü aktör, “Fringe”, “Lost” ve “The Wire” gibi popüler televizyon dizilerindeki rollerinin yanı sıra, “John Wick” serisinde canlandırdığı “Charon” karakteriyle de tanınıyordu.