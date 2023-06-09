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AB’nin Hellim konusunda Kıbrıslı Türklere yönelik projesi Rum basınında

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Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıslı Türklerin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak Hellim üretebilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir projeyi finanse etme kararı Rum basınında da yer aldı.
AB’nin Hellim konusunda Kıbrıslı Türklere yönelik projesi Rum basınında

Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıslı Türklerin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak Hellim üretebilmelerinin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir projeyi finanse etme kararı Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Türk Hellimi Avrupa Ödenekleriyle – AB İşgal Bölgelerinde Hayvan Hastalıklarıyla Mücadeleyi Finanse Ediyor – Ticaret Sadece Yeşil Hat Üzerinden” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, AB Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklerin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) standartlarına uygun Hellim üretebilmelerini sağlamak amacını taşıyan yeni bir projeyi finanse edeceğini aktardı.

Gazete, söz konusu projeye ilişkin yapılan duyuruya yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin tüm kriterleri yerine getirmesi durumunda ürünlerini Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde satabileceklerini vurguladı.

-Rum hayvancılar sorularına yanıt bulamıyorlar

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum küçükbaş hayvancıların, PDO standartlarına uygun hellim üretilmesi konusunda Rum Tarım Bakanlığı’na yönelttikleri sorulara uzun süredir yanıt alamadıklarını yazdı.

Haberde, Rum küçükbaş hayvan üreticilerinin Rum Tarım Bakanlığı’ndan, Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimlerin tüm üretim aşamalarının PDO’ya uygunluğunun denetlenip denetlenmediği konusunda yanıt istedikleri ancak bir türlü yanıt alamadıkları ifade edildi.

Rum hayvancılar, hellim üretiminde kullanılmak üzere kendilerine litre başı 10 sent ödeneceğine ilişkin verilen taahhüdün de henüz yerine getirilmediğini de vurguladı.

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