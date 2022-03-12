Acil AB- Negatif Kan Aranıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Dr. Hakan Ataker için acil AB Rh negatif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Kan vermek isteyenler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi veya Kan bankasına Hakan Ataker adına verilebilir.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Dr. Hakan Ataker için acil AB Rh negatif kana ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Kan vermek isteyenler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi veya Kan bankasına Hakan Ataker adına verilebilir.
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