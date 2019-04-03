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Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

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"Aday olmamıştım ama sandıktan birinci çıktım, göreve sırtımı dönemem" dedi.
Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Aşağı Yoncaağaç köyünde 3 dönem muhtarlık yaptıktan sonra aday olmayan İhsan Pektaş, seçim sonucu açılan sandıktan 116 oyla birinci çıktı. Seçmenlerin el yazısıyla kağıtlara ismini yazarak seçtiği Pektaş, "Aday olmamıştım ama sandıktan birinci çıktım, göreve sırtımı dönemem" dedi.

Kütahya Hisarcık ilçesine bağlı 430 nüfuslu köyde 3 dönemdir muhtar olan evli ve 2 çocuk babası olan İhsan Pektaş, bu seçimlerde "Dinleneceğim" diyerek aday olmadı. Pektaş'ın görevine aynı köyden 4 aday talip olarak seçimlere girdi. Açılan sandıktan İlhan Pektaş'ın adının yazılı olduğu kağıtlar çıktı. 

Yapılan sayımın ardından aday olmayan Pektaş'a 116 oy çıkarken, diğer adaylar Şerif Kayış 93, Mustafa Pektaş 55, Ahmet Aygün 35 ve Mehmet Varol 11 oy aldı.

Muhtarlık seçimlerinde resmi başvuru sistemi olmadığı için sandıktan birinci çıkan İlhan Pektaş yeniden muhtar seçildi.

KENDİSİ DE ŞAŞIRDI

Köylülerin muhtar adayı olması için yoğun isteklerine rağmen aday olmadığını ve çıkan sonuca çok şaşırdığını anlatan İlhan Pektaş, "Ben 3 dönemdir köyde muhtarlık yaptım. Bu dönem dinlenmek istediğim için aday olmayacağımı söyledim. Köylüler yoğun olarak aday olmamı istediler ama ben adaylık düşünmediğimi söyledim. Seçim sonuçları açıklandığında sandıktan birinci çıktığımı söylediler. Bende çok şaşırdım, herkes adımı kağıtlara yazıp beni seçti. Bu nedenle muhtarlık görevine devam edeceğim. Köylümün bana güvenini boşa çıkarmamak için muhtarlık görevini şimdi daha büyük bir azimle sürdüreceğim" dedi.

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