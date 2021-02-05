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Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

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Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Adıyaman'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 ölü

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı. Çuhadar, yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

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