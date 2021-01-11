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Adnan Oktar’a 1075 yıl üç ay hapis cezası

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Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Oktar’a 24 ayrı suçtan 1075 yıl üç ay hapis cezası verildi.
Adnan Oktar’a 1075 yıl üç ay hapis cezası

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Oktar’a 24 ayrı suçtan 1075 yıl üç ay hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülen duruşmaya Oktar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda tutuklu ve tutuksuz sanık katıldı.

Mağdur ve müştekilerin de katıldığı duruşmada, çok sayıda taraf avukatı da hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden Oktar dahil sanıkların çoğu, savunmalarında haklarındaki suçlamaları ve örgüt iddialarını kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Bir kısım sanıkların son sözlerinin sorulduğu duruşmada daha sonra dosyayı karara bağlayan heyet, alınan kararları açıkladı.

Davanın geçmişi 

2018’de başlayan soruşturma kapsamında, 11 Temmuz’da, Oktar ve 100’e yakın kişi gözaltına alınmıştı. Oktar’ın evine baskın düzenlenmişti.

İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen Oktar için 870 yıl hapis cezası talep edilmişti. İlk duruşma 17 Eylül 2019’da Silivri’de yapılmıştı.

Cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını 13 Kasım 2020’de mahkemeye sunmuştu. Oktar’ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Tutuklu sanık Adnan Oktar’a isnat edilen suçlar arasında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, 20 kişiye karşı ‘birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı’, yedi kişiye karşı ‘birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı’‘suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme’‘siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs’ yer alıyor.

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