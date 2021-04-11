Adnan Oktar'ın cezaevi imajı

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdi.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi’nde imaj değiştirdi.

Organize suç örgütü kurmaktan cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Saçlarını ve sakallarını uzattığı görülen Oktar’ın fotoğrafının 15 Mart'ta Edirne Cezaevi'nde çekildiği belirtildi.

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak tanınan Adnan Oktar’ın da aralarında olduğu 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme Oktar’a 24 ayrı suçtan bin 75 yıl üç ay hapis cezası vermişti.