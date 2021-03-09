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Afganistan'da Kadın Gazeteciler Artan Güvenlik Tehdidi Nedeniyle Görevlerini Bırakıyor

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Afganistan'da artan güvenlik tehdidi ve suikast dalgası nedeniyle kadın gazeteciler görevlerini terk ediyor.
Afganistan'da Kadın Gazeteciler Artan Güvenlik Tehdidi Nedeniyle Görevlerini Bırakıyor

Afganistan'da artan güvenlik tehdidi ve suikast dalgası nedeniyle kadın gazeteciler görevlerini terk ediyor.

Afganistan Gazeteciler Dokunulmazlık Komitesi, son 6 ay içinde ülke genelinde çalışan kadın gazetecilerin yüzde 20'isinin görevlerini bıraktığını açıkladı.

Kadın gazetecilerin görevlerini terk etme nedeninin, güvenlik tehdidinin ve suikast dalgasının artması olarak gösterildiği açıklamada, son 6 ayda yaklaşık 300 kadın gazetecinin işini bıraktığı kaydedildi.

Öte yandan Afganistan Özgür Medyayı Koruma İdaresinden yapılan açıklamada, güvenlik nedeniyle görevlerini bırakan kadın gazetecilerin çoğunun yurt dışına kaçma telaşında olduğu belirtildi.

Son bir senede ülke genelinde 10'dan fazla gazeteci öldürüldü.

Ayrıca 2 Mart'ta ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde özel bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını iddia ediyor.

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