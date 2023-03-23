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"Afrodit" yatağında ikinci sondaj hazırlığı

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Amerikan “Chevron” şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Afrodit” yatağında bir iki ay içerisinde ikinci teyit sondaj çalışmalarına başlayacağı belirtildi.
"Afrodit" yatağında ikinci sondaj hazırlığı

Politis gazetesi “Afrodit’te Yeniden Sondaj” başlıklı haberinde Chevron şirketinin, ikinci teyit sondajı yapmak amacıyla “Afrodit” yatağında bir iki ay içerisinde çalışmalara başlamasının beklendiğini yazdı.

Gazete yetkililerin (gazeteye) yapmış oldukları açıklamasına dayanarak Chevron’un, var olan doğal gaz miktarının açıkça görülmesi ve “Afrodit” yatağının geliştirilip geliştirilmeyeceğine ilişkin stratejinin belirlenmesi amacıyla ikinci teyit sondajı yapmaya karar verdiğini belirtti.

“Afrodit”  yatağında ilk yapılan sondajda 4.5 tcf (trilyon ayak küp) doğal gaz miktarına ulaşıldığını anımsatan gazete herkesin temennisinin yapılacak olan ikinci sondajın, daha fazla miktarı ortaya çıkarması yönünde olduğunu belirtti.

Gazete yine edindiği bilgilere dayanarak görevi devralan yeni Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun öncelikleri arasında, niyetlerini öğrenmek adına  “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketleri, bir araya getirmenin de bulunduğunu yazdı.

Papanastasiu’nun bu amaç için şirketleri yakın zamanda ortak toplantıya çağırmasının ve buna paralel kararların alınmasının beklendiğini yazan gazete, hükümet açısından amacın olguların değerlendirilmesi, teknokratlar tarafından açıklama yapılması ve Enerji Bakanı’nın kendisinin devletin olarak ne yapılmasının istendiğinin şirketlere iletilmesi olduğunu belirtti.

Gazete Enerji Bakanlığının, şirketlerin denizaltı boru hatları projelerine yatırım yapma konusunda ağzını yoklamakta olduğunu ancak bunun “Afrodit” yatağındaki ikinci teyit sondajına ilişkin gelişmelerin ardından netleşeceğini de yazdı.

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