  • BIST 1.538
  • Altın 408,055
  • Dolar 7,0382
  • Euro 8,4582
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAArtış devam ediyor! 80 Vaka ile yeni rekor!

Ağbal: Faiz İndirimi Gündemde Değil

»
TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ağbal, 2022 sonu için yüzde 7, 2023 sonu için yüzde 5 seviyelerinin öngörüldüğünü belirtti.
Ağbal: Faiz İndirimi Gündemde Değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, faizlerde indirimin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini açıkladı. Ağbal Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, zaten yüksek seyreden enflasonyonda yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret ederek faiz artırımının ise hala bir seçenek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ağbal, 2022 sonu için yüzde 7, 2023 sonu için yüzde 5 seviyelerinin öngörüldüğünü belirtti.

Enflasyonda yukarı yönlü riskleri baskılamak için sıkı para politikası adımları attıklarını belirten Ağbal, yüzde 10,25 olan politika faiz oranını yüzde 15 ve ardından yüzde 17'ye çıkardıklarına işaret ederek şu an yüzde 15 civarında seyreden enflasyonun beklenenden hızlı bir tırmanış göstermesi durumunda faizde hızlı artırım gibi önlemler alınabileceğini de sözlerine ekledi.

"ENFLASYON YIL SONUNA DOĞRU GERİLEYECEK"

Tüketici enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay daha yüksek seyretmesini ve ardından yıl sonuna kadar TCMB'nin öngördüğü yüzde 9,4 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirten Ağbal, "Faiz indirimlerini gündeme getirmek bu yıl daha uzun bir süre mümkün görünmüyor" dedi.

Ağbal, Türk Lirasında değer kaybının rekor seviyelere ulaştığı geçen yıl kasım ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmıştı. Ağbal sonrasında izlenen para politikaları, son yıllarda Türkiye'ye uzak duran yabancı yatırımcılarda yeniden ilgi uyandırırken ülkeye 15 milyar dolarlık yabancı sermaye aktı ve Türk Lirası yüzde 15 oranında değer kazandı.

"ERKEN GEVŞEMENİN MALİYETİNİ GÖRDÜK"

2019'daki faiz indirimi gibi geçmiş tecrübelerin, para politikalarını erkenden gevşetmenin ağır ekonomik maliyetini açıkça gözler önüne serdiğini belirten Ağbal, bu sefer TCMB'nin enflasyona karşı güçlü duruş odaklı bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

TCMB'nin kararlılığının piyasalarca da desteklendiğini ve bunun enflasyon beklentilerini de düşüreceğini belirten Ağbal, ülkeye sermaye girişinin, özellikle de uzun vadeli portföy yatırımları şeklinde sürmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB Başkanı, yeni dönemde rezervlerin artırılması stratejisinde diğer ülke merkez bankalarıyla swap (takas) anlaşmaları yapılmasının öngörülmediğini de belirterek bunun yerine sıkı para politikasına devam edilmesi, döviz alım ihaleleri gibi yöntemlere başvuracaklarını kaydetti.

Ağbal, enflasyonda orta vadeli hedef olan yüzde 5 oranının tutturulmasının 2023 yılını bulacağı tahminini de dile getirdi.

Son dönemde ekonominin hız kestiğini, ancak gözlemlenen Türk lirasına yönelme eğiliminin dolarizasyonda geri dönüşe işaret ettiğini belirten Ağbal, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Zor bir dönem içinde bulunduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3317 akademisyenden hükümete Boğaziçi çağrısı04 Şubat 2021 Perşembe 19:28
  • Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı04 Şubat 2021 Perşembe 19:23
  • Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı04 Şubat 2021 Perşembe 18:28
  • İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar: 2018 seçimlerinde AKP ve MHP'ye oy verenlerde büyük değişim04 Şubat 2021 Perşembe 18:01
  • Prof. Bulu: Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım04 Şubat 2021 Perşembe 16:00
  • İsmail Küçükkaya: Melih Bulu yargı içinde üst düzey birini aradı; 'tutuklama yapmayın' dedi04 Şubat 2021 Perşembe 14:58
  • Kocali'de Koronavirüse yakalanan akrabalarına hasta ziyaretine giden 30 kişi koronavirüse yakalandı04 Şubat 2021 Perşembe 14:25
  • Türkiye'nin nüfusu açıklandı04 Şubat 2021 Perşembe 10:57
  • Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki konuşmasını paylaştı: 'Ne olur bizim dengemizi bozmayınız'03 Şubat 2021 Çarşamba 21:59
  • İmamoğlu Boğaziçililerle görüştü: Gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez03 Şubat 2021 Çarşamba 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti