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Ahmet Davutoğlu'ndan 'Selçuk Özdağ'a saldırı' açıklaması: Terör Ankara'da, failler nerede?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Terör Ankara'da, faille
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Selçuk Özdağ'a saldırı' açıklaması: Terör Ankara'da, failler nerede?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir grubun saldırısına uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. 

Twitter hesabından paylaşım yapan Davutoğlu, Özdağ’ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığını belirtti. 

Davutoğlu’nun paylaşımı şöyle: 

“Başkent'in göbeğinde siyasi terör saldırısına uğrayan kardeşim Selçuk Özdağ'ın ameliyatı şükür başarıyla sonuçlandı. 24 saat geçti silahlı-sopalı saldırganlar nerede? Azmettirenler nerede? Failler bulunup ortaya çıkarılana kadar soracağım: Terör Ankara'da, failler nerede?”

 

Ne olmuştu?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu 15 Ocak 2021 Cuma günü 1,5 saat arayla saldırıya uğramıştı. Uğuroğlu'na saldırı düzenleyen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, Özdağ'a saldıranların arandığı belirtilmişti. Saldırılar, eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Gelecek Partisi yöneticisi Selçuk Özdağ'ın, Yeniçağ gazetesini ziyareti sırasında dile getirdiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri kaleme alan Orhan Uğuroğlu'nun yazısının yayımlanmasından iki gün sonraya rastladı. Eli kırılan, yaralandığı bölgeye 17 dikiş atılan Selçuk Özdağ; "Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar" diyerek saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuştu.

Saldırının ardından KRT'ye bağlanan Selçuk Özdağ, şunları söylemişti:

"Bahçeli'ye sorular sormuştum MHP yandaşları bana hakaretlerde bulundular. Bahçeli istediğini söyleyecek. Biz sorular sorduğumuz zaman bize sopalarla silahlarla saldıracaklar. Bu bir hukuk reformu... Doğru hukuk reformu yapacaklar. Ben buradan bunlara oy verenlere sesleniyorum. Dikişler var, elim kırık. Bunlarla boğuşmaktan. Boğuşmamış olsam, biz silahımızı çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştüm. Susmayacağım, korkmayacağım. Gençleri de kimse kullanmasın, gençler kullandırtmayın kendinizi. Ben soru sordum 17-25 Aralık Bahçeli için ne ifade ediyor dedim."

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