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Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ahmet Kural'a 5 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan oyuncu Ahmet Kural'ın 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Ceza Dairesi, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini, ‘hakaret' ve ‘tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılmasının gerekliliğini bozma kararında gerekçe gösterdi.

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