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AK Parti ile CHP'liler arasında 'osuruk' tartışması

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, son günlerde şehirde hakim olan kötü koku tartışıldı. AK Partili Kökoğuz, "Canlı varlıklar bir organizmadır. Doğar yaşar ve ölür. Bu sırada canlıların katı atıkları vardır...
AK Parti ile CHP'liler arasında 'osuruk' tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, son günlerde şehirde hakim olan kötü koku tartışıldı. AK Partili Kökoğuz, "Canlı varlıklar bir organizmadır. Doğar yaşar ve ölür. Bu sırada canlıların katı atıkları vardır. Çocukken büyüklerimiz kuru fasulye yediğimizde ‘insan içinde gaz çıkarma’ derlerdi. Ayıp" ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın idaresinde gerçekleşti. Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, İzmir'de son günlerde kötü bir kokunun hakim olduğunu hatırlatarak, nedenlerinin açıklanmasını istedi. Sırrı Aydoğan ise kokunun nedeninin araştırıldığını söyledi.

Kökoğuz ise şunları kaydetti:

" Canlı varlıklar bir organizmadır. Canlıların katı atıkları vardır. Çocukken kurufasulye yediğimizde 'insan içinde gaz çıkarma, kokusu çıkar' derlerdi, böyle büyütüldük. Şimdi bu ayıp İzmir'e kamil oldu. Vatandaşlar lağım kokusunu solumakta. Vatandaşlar bilgilendirilmek istiyor. 'Bu pis koku neden oldu, niçin önlem alınamadı' diye soruyorlar. Lütfen bilgilendirmede bulunun" diye konuştu. AK Partili Kökoğuz'un sözleri üzerine açıklama yapan Sırrı Aydoğan ise "Verdiğin örnek bu toplantıya uygun değil. Büyükşehir çalışmalarını devam ettiriyor. Kesin bir neticeye varmış değiller. Bilim insanlarıyla araştırmalar sürüyor. Vatandaşın sorma hakkı sizin de dile getirme hakkınız doğaldır. Gerekli bilgiye ulaşıldığı zaman açıklamayı yapacağız. Şu an neden bulunamadı?"

 

AK Partili Meclis Üyesi İmet Tunç da belediye olarak bu soruna bir çare bulunamadığını ileri sürerek, "Az önce grup başkanvekilimiz konuyu örnekle anlattı. Biz bu kokuyu başka bir şekilde anlatamıyoruz. Biz İzmir'e kem gözle bakmıyoruz. Biz İzmir'i seviyoruz. İzmir bizim gözbebeğimiz" dedi.

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