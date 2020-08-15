  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de 5 pozitif vaka...İkisi yerel

AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir

»
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Fransa ile yaşadığı gerilimle ilgili olarak Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaparak "Siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Fransa ile yaşadığı gerilimle ilgili olarak Avrupa Birliği'ne (AB) çağrı yaparak "Siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz’deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.
Mavi Vatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi Mavi Vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

omer-001.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sümela Manastırı'nda 7'nci Ayin Yapıldı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:36
  • Türkiye İletişim Bakanı Altun’dan İsrail-BAE anlaşmasına tepki15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:17
  • “AB’nin çağrısı Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalı”15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:56
  • Sümela Manastırı'nda Ayin Başladı15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:45
  • TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien İle Telefonda Görüştü15 Ağustos 2020 Cumartesi 09:40
  • ABD'den Doğu Akdeniz hamlesi! Gerilimi tırmandıracak14 Ağustos 2020 Cuma 21:19
  • Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1226 yeni tanı kondu14 Ağustos 2020 Cuma 21:18
  • Galatasaray’da iki futbolcunun ‘corona’ testi pozitif14 Ağustos 2020 Cuma 17:30
  • Çavuşoğlu: Kabadayılıkla bir yere varamazlar14 Ağustos 2020 Cuma 17:18
  • Erdoğan: "En ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız"14 Ağustos 2020 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti