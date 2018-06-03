AK Parti’den Avustralya mitingi

Avustralya’nın Melbourne kentinde binlerce Türk, AK Parti’nin mitinginde bir araya geldi.

AK Parti Avustralya Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Melbourne Hume Belediyesi meydanında düzenlenen ‘‘Devam’’ mitingine binlerce Türk vatandaşının yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar da destek verdi.

Ellerindeki Türk bayrakları ile araç konvoyu oluşturan ve meydanı dolduran kalabalığa hitap eden AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Avustralya makamlarına miting yapma hakkı tanıdıklarından dolayı teşekkür etti.

Meydandaki kalabalığa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirten Birkan, ‘‘Ülkenin birçok yerinden ramazan günü buraya gelmeniz muhteşem bir duruş, bu ülkemizin ve insanlığın geleceğine sahip çıkmanın bir duruşudur. Bakın dünyadaki birçok göz bu meydanı takip ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Avustralya Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Abdulkadir Aykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok başarılı geçtiğini vurguladığı ‘‘Devam’’ mitingine yoğun katılımdan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Aykan, ‘‘Türkiye’den 20 bin kilometre ötede de olsa vatanı için çırpan kalplerin bir araya gelmesi çok muhteşem oldu.’’ dedi.

Bosnalı ve Arap kökenli konuşmacılar da yer aldı

Mitinge Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlere mensup Avustralyalı Müslümanların da katıldığını ve konuşma yaptığını aktaran Aykan, ‘‘Burada Bosnalı ve Arap konuşmacılar da yer aldı. Onlar da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında çok güzel duygularla kalabalığa hitap ettiler. Bu güzel miting sonrasında devam edecek faaliyetlerimizle halkımızı motive ederek seçimlerde güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 42 bin seçmenin bulunduğu Avustralya’da başkent Canberra’daki Türkiye’nin Avustralya Büyükelçiliği yerleşkesinin yanı sıra Sydney ve Melbourne başkonsolosluklarına kurulacak sandıklarda 7-19 Haziran'da oy kullanılabilecek.