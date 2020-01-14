Akansoy: Hükümeti ciddiyete davet ediyorum

İlk konuşmayı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk “Eğitimin Önemi” üzerine yaptı.

“Eğer bir ülke ekonomisini ilerletmek, refahını artırmak istiyorsa eğitime önem vermeli” diyen Öztürk, eğitimin sadece okulda verilmediğini kaydetti.

Öztürk, “Eğitim her alandadır. Biz eğitimi üniversite ile sınırlıyoruz. Kendimizi geliştirmiyoruz, bunun için çaba sarf etmiyoruz” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin eğitime önem verdiğini belirten Öztürk, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin okula başlama yaşını aşağıya çektiğine dikkat çekti.

Tam gün eğitime geçilmesi gerektiğini de dile getiren Öztürk, ezbere dayalı eğitimden uzaklaşılması, deneme-yanılmaya, deneyimlere dayalı öğrenmeye önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Yasemi Öztürk, trafik, çevre gibi alanlarda eğitimlerin sürekli olması gerektiğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU

Öztürk’ün konuşması üzerine söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde popülist bir yaklaşımdan uzak durduklarını söyleyerek, 2030 eğitim çalıştayına işaret etti, ilk taslağın paydaşlarla paylaşıldığını belirtti.

Çavuşoğlu, amaçlarının eğitimde hedefleri parça parça değil vizyon 2030’la bütün halinde hayata geçirmek olduğunu dile getirdi, “Kaybettiğimiz yılları hızlı şekilde telafi etme niyetindeyiz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Ne yaptığımızı bilerek hareket ediyoruz. Ülkenin eğitim seviyesini ileriye taşımak için ‘ben yaptım değil, biz yaptık’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Ortak hazırladığımız vizyona hizmet edeceğiz. Her fırsatı değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

AKANSOY

Daha sonra CTP Milletvekili Asım Akansoy “İdari ve Ekonomik Sorunlar” konusunda konuştu.

2014’te Anayasa değişikliği konusunda yürütülen çalışmalara işaret eden Akansoy, “Anayasa değişikliği insan onuruna yakışır bir yaşamın tesisi içindi. Bunun hayat bulmaması bizim için kayıptı” dedi.

CTP’nin en azından 2014’te yapılan çalışmaların dikkate alınmasını talep ettiğini anımsatan Akansoy, yerel seçimle birlikte yapılan Anayasa değişikliğinin halka iyi anlatılmadığını belirtti.

“Anayasa değişikliğinin herhangi bir seçimle yapılması düşünülmemeli” diyen Akansoy, “Tüm partilerin görüşleri dikkate alınmalı, çalışmalar ad-hoc komitede ele alınmalı ve 2014’teki çalışmaları dikkate alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet milletvekillerinin 2 Ocak tarihinde Anayasa değişikliği önergesi sunduğunu, bu değişikliğin Cumhurbaşkanlığı seçimi ile yapılmasının istediğini belirten Akansoy, “Yüksek Mahkeme’nin ve Baro’nun girişimi yeterli değil, yasamanın sorumluluğu var. Siyasi partilerin görüşleri dikkate alınmalı ve ortak yol haritası çizilmeli. Hükümetin çalışmasından tatmin olmadık, mutlu değiliz” dedi.

“Bu ülkede bir Anayasa değişikliğine ihtiyaç var ama bizi yarım yamalak bir işin işine soktular” şeklinde konuşan Akansoy, “Eğer ‘ben yaptım’ olur mantığı ile hareket ederseniz, anayasayı değil hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Hükümeti ciddiyet ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Ciddi yasal düzenlemeler politik konular haline getirilmemeli” dedi.

İmar planı konusunda da konuşan Akansoy, imar planında önceliğin kamu yararı olduğunu vurguladı, Lefkoşa’daki rant grubunun İskele için bir şey söylemesinin kabul edilmez olduğunu söyledi.

Akansoy, “Planlama esastır. Bunu dikkate almalıyız. Hükümet de bir bütündür. Başbakan ‘ben böyle düşünürüm, İçişleri Bakanı böyle düşünür’ diyemez. Bu sorumsuzluktur. İçişleri Bakanı sesini çıkarmalı. Biz imar planı konusunda Sayın Baybars’ı takdir ettik. Altında imzanız olan metne sahip çıkın Sayın Bakan... Eğer bunu yapamayacaksanız af dileyin” şeklinde konuştu.

Akansoy, siyaset kurumunun yıpratılmaması gerektiğini de belirtti.

CAS ÇALIŞANLARI GENEL KURULDA

Öte yandan CAS eski çalışanları da Genel Kurul toplantısını bir süre izledi.

KES Başkanı Buran Atakan başkanlığındaki çalışanlar bir süre izledikten sonra Salondan ayrıldı.