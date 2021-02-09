Akaryakıta zam yok

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada dünya piyasalarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtildi.

Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

"Dünya piyasalarında bir süredir akaryakıt fiyatlarında artış görülmektedir. Bu bağlamda bizim de, 95 ve 98 oktan benzinin litresine 0. 19 kuruş, dizelin litresine 0.08 kuruş, gazyağının litresine 0.05 kuruş zam yapmamız gerekmesine rağmen, hükümetimiz Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir yola gidilmemesini kararlaştırmıştır."

Söz konusu artışın, vatandaşa yansıtılmayacağı, Devlet Maliyesi’nin kaynaklanacak kaybı Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılayacağı bildirildi.