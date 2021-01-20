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Akdeniz'de göçmen teknesi battı; en az 43 kişi hayatını kaybetti

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Akdeniz'de göçmen teknesi battı; en az 43 kişi hayatını kaybetti
Akdeniz'de göçmen teknesi battı; en az 43 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), yaptığı ortak yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Libya açıklarında teknenin batmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Batan tekneden 10 kişi kurtarıldı 

Açıklamada, 2021'in Akdeniz'deki "ilk trajik tekne kazasında" en az 43 göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişinin ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldığı belirtildi.

Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu bildirildi. Kurtarılan göçmenlerin çoğunluğunun Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Gambiya'dan, ölenlerin tamamının ise Batı Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.

BM'nin her iki alt kuruluşu, "son trajik kazadan" sonra uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz'deki duruma ilişkin yaklaşımların acilen gözden geçirilmesini istedi.

Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce göçmen 2020'de Akdeniz'de çeşitli tekne kazalarında can vermişti.

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