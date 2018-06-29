Akın akın Türkiye'ye geldiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Mayıs ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici veriler sonucunda, 2018 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,29 oranında bir artış göstererek 3,6 milyon oldu.

ZİYARETÇİ SAYISINDA İSTANBUL 1. SIRADA

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen 3 milyon 678 bin 440 yabancı ziyaretçinin 38 bin 777 (yüzde 1.05) günübirlikçi oldu. Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında yüzde 42,83 (1 milyon 575 bin 613) ile birinci, İstanbul yüzde 26,75 (984 bin 28) ile ikinci, Muğla yüzde 9,37 (344 bin 814) ile üçüncü, Edirne yüzde 6,93 (254 bin 784)ile dördüncü ve Artvin yüzde 5,94 (218 bin 554) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.



GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 30,81 ARTIŞ

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,81 artış kaydedildi. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,81 artış göstererek 11 milyon 462 bin 407 oldu. 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen 11 milyon 462 bin 407 yabancı ziyaretçinin 69 bin 888 (0.61yüzde ) günübirlikçi oldu. Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 42,58 (4 milyon 880 bin 888 ) ile birinci, Antalya yüzde 23,02 (2 milyon 638 bin 806 ) ile ikinci, Edirne yüzde 9,55 (1 milyon 95 bin 13) ile üçüncü, Artvin yüzde 8,05 (922 bin 617) ile dördüncü ve Muğla yüzde 4,05 (464 bin 708) ile beşinci şeklinde gerçekleşti. 2018 yılı Mayıs Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 23,49 (864 bin 87) ile birinci, Almanya yüzde 11,88 (436 bin 887) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,43 (273 bin 203) ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Gürcistan ve Bulgaristan izledi.



EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKE RUSYA

2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 12,11 (1 milyon 388 bin 456) ile birinci, Almanya yüzde 9,67 (1 milyon 108 bin 552) ile ikinci, İran yüzde 8,55 (980 bin 103) ile üçüncü sırada yer aldı. İran ülkesini Gürcistan ve Bulgaristan izledi. Geçici verilere göre: 2018 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,10 (1 milyon 218 bin 240) değer ile bir azalış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 7,52 (1 milyon 124 bin 550) değerinde bir azalış kaydedildi. 2018 yılı Ocak - Mayıs döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,16 (5 milyon 852 bin 893) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 6,99 değerinde (5 milyon 705 bin 530) bir artış kaydedildi.