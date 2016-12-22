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Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

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Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde bir araya geldi.

Ara bölgede yer alan görüşme, saat 11.00’de başladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’nda açıklama yapacak.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugünkü görüşme öncesi dün iki liderle de ayrı ayrı görüşmüş, liderlerin ocak ayında Cenevre’ye gitmeden önce adada bir araya gelip, müzakereye devam edeceğini söylemişti.

Eide, 4 Ocak’ta görüşecek liderlerin, gerekmesi halinde yeniden buluşacağını, hem liderlerin, hem de müzakerecilerin zamanı iyi kullanmak istediğini belirtmişti.

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