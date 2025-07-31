Akıncı’dan “kısasa kısas” uyarısı: “Devlet hukuku intikam duygusuyla yönetilmez”

Akıncı, “Siz müteahhit tutuklarsanız biz de böyle yaparız” mantığıyla hareket edildiğini düşündüğünü ifade etti.

KKTC’nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İskele bölgesinde 5 Kıbrıslı Rum’un casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, olayda “kısasa kısas” anlayışının etkili olduğuna dair izlenim edindiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akıncı, “Siz müteahhit tutuklarsanız biz de böyle yaparız” mantığıyla hareket edildiğini düşündüğünü ifade etti.

Akıncı, bu durumun kendisine, Aralık 2000’de Çakurmas adıyla bilinen bir Rum’un düzmece uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmasını hatırlattığını kaydetti. Söz konusu olayda, güneyde yaşanan bir tutuklamaya karşılık olarak misilleme yapıldığını ve sonrasında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından insan hakları ihlalinden dolayı mahkûm edildiğini hatırlattı.

“Devlet olma iddiasında olan ve tanınma talebi bulunan bir yerde hukukun, ‘kısasa kısas’ mantığı ile işletilmesi kabul edilemez” diyen Akıncı, adaletin ve hukukun evrensel ilkelerle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.