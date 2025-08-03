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Akova-İskele yolunda kaza...

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Akova-İskele Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Akova-İskele yolunda kaza...

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

02.08.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Akova-İskele Anayolu üzerinde, Zebo ROZİYEVA ŞAN (K-40) 115 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MP 719 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Akova köy kavşağına geldiğinde, tehlikeli mahalde önünde aynı istikamette seyretmekte olup sağa Akova istikametine doğru dönüşe geçmeye çalışan Emirali BABAHAN (E-20) yönetimindeki VD 664 plakalı salon aracı dikkatsizce sağından geçtiği sırada, VD 664 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan MP 719 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gularam AYDOGDYYEVA (K-45) ve VD 664 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Berkay GİRİTLİ                   (E-18) ile Can BABAHAN (E-19), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, VD 664 plakalı araç sürücüsü Emirali BABAHAN ise genel vücut travması teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.
MP 719 plakalı araç sürücüsü Zebo ROZİYEVA ŞAN aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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