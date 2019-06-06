AKP'den 'Ekrem İmamoğlu'nu Pontus Rum Cemiyeti karşıladı' paylaşımına açıklama

AKP Başakşehir Tanıtım Medya Başkanı Fatih Furkan Akkaya, ünvanını kullanılarak sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Akkaya şu ifadeleri kullandı; "Şahsen 14 aydır yürütmekte olduğum AK Parti Başakşehir Tanıtım Medya Başkanı ünvanımı kullanan ve yasal hiçbir görevi bulunmayan @sevkimertakin hesabı, Partimizin ilkeleriyle bağdaşmayan içerikte nefret söylemli mesajlar paylaşmıştır."

'Pontus Rum Cemiyeti böyle karşıladı'



AKP Başakşehir Medya Birim Başkanı Şevki Mert Akın'a ait olduğu iddia edilen hesaptan, Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon mitingiyle ilgili "Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Pontus Rum Cemiyeti tarafından işte böyle karşılandı" paylaşımı yapıldı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu'nun miting alanındaki görselini paylaşılarak "Ekrem İmamoğlu Trabzon'da Pontus Rum Cemiyeti tarafından işte böyle karşılandı. Zira adam İstanbul'u tekrar Konstantinopolis yapan kişi. Biz demiyoruz, Atatürk'ün denize döktüğü Yunanlı diyor" ifadelerine yer verildi.



Gelen tepkilerin ardından paylaşım silinirken, Akın'a ait olduğu iddia edilen hesabın profil fotoğrafı ve bilgilerini değiştirdi.