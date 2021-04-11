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AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri dönmemiş

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Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesinin CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, belediyece çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini söyledi.
AKP’li belediyenin Almanya’ya gönderdiği 43 kişi geri dönmemiş

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt belediyesinin CHP’li meclis grup başkan vekili Günnur Tabel, belediyece çevre eğitimi için geçen yıl Almanya’ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğini söyledi.

Sözcü’den Evren Demirtaş’ın haberine göre Yeşilyurt belediyesi, ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği’nden 43 kişiyi, belediye başkan yardımcıları Şahin Özer ve Bekir Karakuş ile birlikte Eylül 2020’de Almanya’ya gönderdi.

Tabel, 15-27 Eylül 2020 tarihlerinde bu ülkede kalıp sonra Türkiye’ye dönmesi gereken 43 kişinin dönmediğini, sadece belediye başkan yardımcıları Özer ve Karakuş’un geri geldiğini belirtti.

Gezi için belediye meclisinden onay alındığını belirten Tabel, şöyle konuştu: “Hizmet pasaportu ve vize alan bu kişilerin neden geri dönmediğine dair tek bir bilgiye sahip değiliz. Dernek yönetimi farklı açıklamalarda bulunuyor, herkes olayın iç yüzünü öğrenmek istiyor. Nedense başkanımız hâlâ susuyor, bu olayın açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Bu olaya meclisi kim alet etti, kimler götürüldü, amacı neydi? Bunları öğrenmek hem meclis üyelerinin hem Yeşilyurt halkının hakkıdır.”

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