AKP'li Özkaya: Üniversiteli gençler okurken evlensin,1+1 yurtlar yapalım

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya önerdi: “Üniversite öğrencileri ‘kariyer yapacağız’ diye evlenmeyi arzu etmiyor. Keşke üniversite yurtlarının içerisine 1 + 1 ya da 2+1 odalı yurtlar yapsak. Zaten ciddi manada burs veriyoruz. Evlilik burslarını daha artırsak, evlenmek isteyen gençler burada evlenseler."

AK Partili Ali Özkaya 2021 Yılı Afyonkarahisar Aile Yılı Tanıtım Toplantısı'nda evlilik yaşının ilerlemesinden yakınarak "Ben 23 yaşında evlendim. Oğlum 27 yaşında henüz evlendiremiyoruz" dedi.

Ali Özkaya şöyle konuştu: “Evlilik yaşları ilerliyor. Geçen yıl mecliste aile bütünlüğünü korumak amacıyla bir komisyon kuruldu. Bende o komisyondaydım ve 800 sayfalık bir rapor hazırlandı. Boşanma oranları çok yükseldi. Durumumuz çok vahim. Aslında dünyada boşanma oranlarının en düşük olduğu illerden bir tanesiyiz. Biz Türkler boşanmayı sevmeyiz. Evlendiğimiz zaman Allah bir yastıkta kocatsın deriz. Bazı toplumlarda boşanma çok kolaydır. Bizde boşanma katı bir kanuna meseledir. Babam 16 yaşında evlenmişti. Ben 23 yaşında evlendim. Oğlum 27 yaşında henüz evlendiremiyoruz. ‘Baba henüz kalkınma planında görülmüyor’ diyor. Bu iyi bir şey değil. Evliliği sürekli öteliyoruz.”

'ÜNİVERSİTELER İÇERİSİNDE EVLENECEKLER İÇİN 1+1 YURTLAR YAPALIM'

Üniversite öğrencilerinin kariyer yapmak için evlenemediklerini de belirten Özkaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de söylemiştim. Rektör hocalarımıza da bahsetmiştim. Kariyer yapacağız diye üniversite öğrencileri evlenmeyi arzu etmiyor. Keşke üniversite yurtlarının içerisine 1 + 1 yada 2+1 odalı yurtlar yapsak. Zaten ciddi manada burs veriyoruz. Evlilik burslarını daha artırsak, evlenmek isteyen gençler burada evlenseler. Burada hem eğitimlerini alsalar hem evlenseler hem de hayatlarını devam ettirseler. Üniversiteyi bitireceğiz, askere gideceğiz, iyi bir meslek sahibi olacağız, uzman olacağız, şunu yapacağız derken geldik 35 yaşına. 35’den sonra sorun. Bunlar hepimizin ortak sorunu. Bunları çözdükten sonra büyük bir devlet, huzurlu bir devlet ve gelecek vaat eden bir devlet oluyoruz.”