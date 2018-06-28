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AKSA Fotofest 2018 Sergisi 23 Temmuz’da açılacak

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“III. Geleneksel AKSA Fotofest 2018 Fotoğraf Yarışması Sergisi” 23 Temmuz’da saat 19.30'da Saçaklı Ev’de açılacak.
AKSA Fotofest 2018 Sergisi 23 Temmuz’da açılacak

AKSA Fotofest Koordintörü Zekai Altan, iki konunun seçildiği yarışmada "Gölgeler ve Silüetler" başlığına 179 eserin katıldığını 19 eserin sergilemeye layık görüldüğünü, "İnsan ve Sokağın Enerjisi" başlığına ise 180 eserin katıldığını 24 eserin sergilemeye layık görüldüğünü açıkladı.

Konuları itibarıyla yapılan elemelerde 4 başarı ödülü ve 2 AKSA Özel Ödülü kazanan fotoğraf sanatçılarının belirlendiğini belirten Altan, etkinlikte Kıbrıs mutfağı kokteyli ile kazananlara ödüllerinin verileceğini ve fotoğraf sanatçılarına katılım sertifikalarının takdim edileceğini kaydetti.

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