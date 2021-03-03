Akşener'den fezleke açıklaması: Elbette vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz

Fezlekelerin önünü arkasını iyice okuyacaklarını belirten Akşener, "Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Siyasi şovun değil hakikatin yanında duracağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında geçen hafta sonunun eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak başlayan Akşener, bu vesileyle kendisini rahmet ve saygıyla andığını söyledi. Bir sonraki günün de 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Aradan yıllar geçti, o kara günlerden, bugünlere geldik. Ama maalesef görüyoruz ki bugün, Türkiye’nin üzerinde yeniden vesayetin eli dolaşıyor. Bugün, Türkiye’nin üzerinde millete parmak sallayan, aynı zihniyetin gölgesi dolaşıyor. Bugün, Türkiye’nin üzerinde 28 Şubat’ın hayaleti dolaşıyor Bu, MGK koridorları yerine sarayın koridorlarında yuvalanmış bir hayalet.

Bu, apolet yerine kravat takan, haki yerine lacivert giyen bir hayalet. Bu, irticacı yerine, beğenmediğine terörist diyen bir hayalet. Bu, dünün mağdurlarını bugünün mağrur muktedirleri yapan bir hayalet. Bu, dün şiirden hapis yatanlara bugün milleti ‘tweetten hapse attıran’ bir hayalet."

'Devlet böyle yönetilmez'

Türkiye'nin acı gerçeklerinin bulunduğunu, vatandaşların zorluklarla mücadele ettiğini ifade eden Akşener, "Ama Türkiye'nin bu acı gerçekleri aşacak imkanları var. Türkiye’nin, her bir vatandaşını, refaha erdirecek kaynakları, zenginliği var" ifadesini kullandı.

Akşener, "Bütün mesele, bu zenginliği, kimin nasıl paylaşacağı. İşler yolundayken müteahhidini ihaleye boğan bu iktidar, bütçe dara düştüğündeyse, acısını onlardan değil, sırtına yeni yeni vergiler, yeni cezalar bindirdiği milletimizden çıkartıyor. Hak böyle olmaz. Adalet böyle olmaz. Devlet böyle yönetilmez" diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç'in "Davalar acılar içinde doğar, refah içinde ölür" şeklindeki sözünün şu sıralar sosyal medyada çokça paylaşıldığını belirten Akşener, "Dünün mağdurlarının, bugünkü izansızlığını görünce, bu sözleri daha iyi anlıyoruz. Dün ‘Dava adamıyım’ diye gezenlerin, bugün sarayda sürdükleri sefayı görünce, bu sözleri daha iyi anlıyoruz. Şehitlerimiz varken, lebalep kongrelerde, üst üste çıkıp oynayanları görünce, bu sözleri daha iyi anlıyoruz. İnsanımız çöpten yiyecek toplarken, gününü gün edip, para içinde yüzenleri görünce, bu sözleri daha iyi alıyoruz" dedi.

'1994 ruhu dedikleri, işte o yırtıp attıkları gömleğin ta kendisi'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı '1994 ruhu' vurgusuna da değindi. "Dün rahmetli Erbakan Hoca’nın 'adil düzen' gömleğini yırtıp kendi kurdukları düzende sefaya dalanlar, bugün işler sarpa sarınca önce 2002 ruhuna, o da olmayınca, 1994 ruhuna dönmekten bahsediyorlar" ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

"İronik olan tam da bu zaten… Çünkü 1994 ruhu dedikleri, işte o yırtıp attıkları gömleğin ta kendisi. Geldikleri noktada bu arkadaşlar, refah içindeki bu çöküşü durdurmak için, kimin gömleğini giyip, hangi ruha sarılacakları üzerine kafa patlatırken, bir yandan da seri gündem çalışmaları yapıyorlar. Ama maalesef, her ürettikleri gündem ancak 3 gün dayanıyor. Çünkü mızrak artık çuvala sığmıyor. Milletin gündemi artık boş lafla, hamasetle gizlenemiyor. Gömlek artık dikiş tutmuyor, yolcu olan Abbas, bağlasalar da durmuyor."

'İYİ Parti, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelen fezlekeler hakkında da konuşan Akşener, "Nitekim sarayın bu haftaki yeni gündemi, fezlekeler oldu. Yalnız bu arkadaşlar nedense, kafayı bu fezlekelerin kendisine değil, İYİ Parti’nin bu fezlekelere ne diyeceğine takmışlar" diye konuştu.

Akşener, bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye birtakım eleştiriler yöneltti. "Eylemsizliğiyle meşhur küçük ortak, çıkmış kürsüye, her zamanki gibi ancak bağırıyor. Biliyorsunuz, argümanı yetmeyen durmadan bağırır. Türkçesi yetmeyen de durmadan söver. Bunlar da aynen öyle. Akıllarınca bu bağırmalarla, bu çağırmalarla bizi zora sokacaklar. Oysa bizim bu konuyla ilgili tavrımız o kadar net ki, arkadaşların yaptığı bu kadar tatavayı, eğlenceyle karışık bir şaşkınlıkla izliyoruz" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"İlkesiz siyaseti düstur edinmişlerin, dün sövdükleriyle, bugün yoldaş olanların, dün yoldaş oluklarına da, bugün sövenlerin, bu netliğimizi yadırgamasını elbette anlıyorum. O nedenle, arkadaşların bu şaşkınlığını gidermek adına, bir kez daha, konuyla ilgili tavrımızı açıklamak istiyorum. İYİ Parti, terörün yanında, yöresinde olmaz. Mesela İYİ Parti, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz. Mesela İYİ Parti, teröristin kafasından konfeti temizlemez. Mesela İYİ Parti, seçim kazanmak için, terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz. İYİ Parti, her zaman milletinin yanında, demokrasinin yolundadır.

'İYİ Parti, millet şehidine ağlarken lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz'

Mesela İYİ Parti, sandıkta başkasına oy verdi diye, milletine bela okumaz. Mesela İYİ Parti, itirazı olan gencine, esnafına, çiftçisine terörist demez. Mesela İYİ Parti, millet şehidine ağlarken, lebalep kongrelerde sırıta sırıta konuşmalar yapmaz. İYİ Parti, hukukun yanında, adaletin peşindedir. Mesela İYİ Parti, terörden siyaset devşirme peşinde olanların ipiyle, kuyuya inmez. Mesela İYİ Parti, adaleti, siyasi hesaplarına meze yapmaya kalkanlara, alkış tutmaz.

'İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur'

Mesela İYİ Parti, milletin derdi konuşulmasın diye önüne getirilen fezlekelere, gözü kapalı el kaldırmaz. İYİ Parti, o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İYİ Parti, o fezlekelerin önünde biri varsa, ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir. Özetle İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

'Twitter fenomeni küçük ortak tatava yapmayı bıraksın'

Akşener, "Twitter fenomeni küçük ortak" benzetmesi yaptığı Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılarını da yorumladı. "Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın, 'Yapacağım, her an yapabilirim, birazdan yapıyorum' diye ağzına sakız ettiği, malum kapatma başvurusunu, ne zaman yapacakmış? Onu söylesin" ifadesini kullanan Akşener, şöyle devam etti:

"Hızlı olmasa da, ziyadesiyle öfkeli küçük ortak, hamaseti bıraksın, HDP eş genel başkanının, Sayın Erdoğan’la, nasıl kol kola yürüdüklerini anlattığı, Netflix belgeseli kıvamındaki açıklamalara cevap versin. Kürsülerde fırtınalar estirip, icraata gelince, ‘aradığımız kişiye ulaşılamayan’ küçük ortak, boş konuşmayı bıraksın, Uygur kardeşlerimiz için ne düşünüyorlar, Çin zulmü için ne yapacaklar, onu açıklasın. Bu vesileyle, Çin’in, Uygur kardeşlerimize yaptıklarının ‘Soykırım’ olarak tanınması için, Meclis grubumuzun, Yüce Meclis’e vereceği öneriye, Sayın Bahçeli ve arkadaşlarının da desteğini bekliyoruz. Tabii Sayın Perinçek’ten izin alabilirlerse…

'Siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız'

Merak ediyorlarmış, İYİ Parti fezlekeler geldiğinde ne yapacakmış? Elbette, vatandaşı iki yumruk arasında sıkıştıran bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz. Elbette, milletimizin hür iradesine saygı duyacağız. Elbette, siyasi şovun değil, hakkın ve hakikatin yanında duracağız. Bu kadar basit, bu kadar net."

'Damat gitti, 'kayınpederden masallar' tam gaz devam ediyor'

Akşener, sözlerinin devamında hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da konuşmasında anan Akşener, "Sayın Erdoğan, aklını fikrini, bu meselelerin çözümüne yorması gerekirken, kendisi hala milletimize masal anlatıyor. Damat gitti, 'kayınpederden masallar' tam gaz devam ediyor" diye konuştu. Akşener şunları söyledi:

"Hafta başındaki kabine toplantısının ardından çıktı ve dedi ki; 'Kamu harcamalarında israfa tahammülümüz yok.' Yanlış duymadınız. Bunu söyleyen, daha dün, milyarlarca lirayı heba etmeyi, 'itibardan tasarruf olmaz' diye savunan, aynı Sayın Erdoğan. Allah kimseyi böyle şaşırtmasın. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın.

'Siz hiç, ‘israfa tahammülümüz yok’ diyen, ama, 12 uçakla gezen birini duydunuz mu? Siz hiç, ‘israfa tahammülümüz yok’ diyen, ama, kendine saray koleksiyonu yaptıran birini gördünüz mü? Siz hiç ‘İsrafa tahammülümüz yok’ diyen, ama, ultra lüks araç filosuna, her gün yenilerini katan birini gördünüz mü?

Alın size en yakın örnek; 17 milyar lira zarar etmiş Türk Hava Yolları’na, 347 adet lüks otomobil kiralamak için, 2 gün sonra ihale yapılacak. Bir kişi de çıkıp, 'Şirket bu kadar zarar etmiş, millet bu kadar darda, bir süreliğine iki yaşında, üç yaşında arabalarla idare edelim' demiyor. Lüks arabayı israf görmeyen bu zihniyet, utanmadan çıkıp ‘kamuda israfa tahammülümüz yok’ diyebiliyor. Ne diyeyim, Allah ıslah etsin."

Kanal İstanbul tepkisi

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak da tepkisini "Pandemi yüküyle dara düşmüş vatandaşına 53 milyar lira destek vermekle övünen, israf düşmanı Sayın Erdoğan bunun iki katını, hem de inadına, Kanal İstanbul çılgınlığına yatıracağını söylüyor. Egoya bakar mısınız? Cürete bakar mısınız?" sözleriyle dile getirdi.

"Arkadaş, ‘İnadına yapacakmış.’ Bak Sayın Erdoğan; madem sen unuttun, ben sana hatırlatayım; Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki; ‘Bir kimseyi, inada kapılmış, çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen, bil ki, onun ziyanı tamamdır.’ Milletle inatlaşma Sayın Erdoğan. Millet iradesiyle inatlaşılmaz" ifadesini kullanan Akşener, bu konudaki sözlerini şöyle noktaladı: