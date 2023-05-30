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Aktunç: Sanata Desteğimiz Her Zaman Sürecek

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Ülke çapında ve yurt dışında ülkemizi temsil eden Çağdaş Müzik Derneği, DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç’a sanata ve sanatçıya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Aktunç: Sanata Desteğimiz Her Zaman Sürecek

Demokrat Parti Milletvekili Adayı Serhan Aktunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük Türk Sanat Müziği korosuna sahip olan Çağdaş Müzik Derneği’ni ziyaret etti. 

DP Milletvekili Adayı Serhan Aktunç’un sanata verdiği katkılar nedeniyle Çağdaş Müzik Derneği Koro Şefi Ersin Tünay’ın davetiyle gerçekleşen ziyarette Aktunç’a teşekkürlerini sundu. 

Serhan Aktunç ziyarette yaptığı konuşmada, Çağdaş Müzik Derneği’nin yurt dışında yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, derneğin ülke tanıtımı için son derece önemli olduğunu vurguladı. 

 

AKTUNÇ: SANATA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK
Aktunç konuşmasında, “Dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülke tanıtımı için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumlara ulaşmada en etkin yol olan sanata desteğimiz sürecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük Türk Sanat Müziği korosuna sahip olan Çağdaş Müzik Derneği’nin ülke tanıtımına yaptığı katkıları takdirle yakından takip ediyoruz. Derneğe desteğimiz sürecek” dedi. 

TÜNAY: AKTUNÇ’A TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ
Çağdaş Müzik Derneği Koro Şefi Ersin Tünay da yaptığı konuşmada, Serhan Aktunç’un sanata olan ilgisine ve desteğine vurgu yaparak, kendilerini her zaman desteklediklerini belirtti. Tünay konuşmasında, “Çağdaş Müzik Derneği olarak ülke tanıtımına katkı koymak için çalışıyoruz. Bakanlıktaki görevi boyunca bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aktunç’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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