Akyön: "Halka gerçek belediyeciliğin ne olduğunu göstereceğiz"

UBP Gönyeli Başkan adayı Mustafa Akyön, "amacımız Gönyeli'ye hizmet etmektir, bu yorucu yola bilerek çıktık" dedi. Akyön, iki aydır sokaklarda halkla iç içe olduğunu ve Gönyeli halkından giderek artan bir desteği de yanına alarak hedefe ilerlediklerini söyledi. Daha çağdaş,daha yaşanabilir,daha güvenli bir Gönyeli için bu yola çıktığını ifade eden Akyön,adaylığını ilk açıkladığı zaman Başkan bu çocuğu yer söylemlerinin zaman geçtikçe "bu çocuk Başkanı zorlayacak" söylemleriyle yer değiştiğini vurguladı. Her geçen gün bu yarışı kazanacağımıza olan inancımız bizlere gelen destekle daha da artmaktır diyen Akyön,Gönyeli Belediyesi meclis üyeliği görevini layıkıyla yerine getirdiğine dikkat çekti.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİM BENİM İÇİN CİDDİ BİR TECRÜBE OLDU"

Mustafa Akyön,4 yıl boyunca Gönyeli Belediye meclis üyeliği yapmanın kendisi için ciddi bir tecrübe olduğunu belirterek,belediyenin sistemini işleyiş şeklini ve daha da önemlisi Gönyeli'nin halkın reel ihtiyaçlarını içselleştirdiğini ve yaşanan bir çok sorunu çözmek için halkın karşına aday olarak çıktığını ifade etti. Akyön, Gönyeli halkının Gönyeli'ye sahip çıkan bir halk olduğunu vergilerini zamanında ödediğine dikkati çekerek, bu vergiler karşılığını bulmuyor dedi. "İnancım odur ki Gönyeli halkının ödediği vergiler karşılığını bulmuyor, gelirlerin ve yatırımların oranlarını karşılaştırdığımız zaman görüyoruz ki bir biriyle denk değil,doğal olarak belediyenin borcu olmaz" şeklinde sözlerini sürdüren Akyön, Mevcut Başkan 3 dönemdir zaten görevini güzel bir şekilde sürdürdü,geçmiş tüm Belediye Başkanlarımızın Gönyelinin her karışında hizmetleri vardır teşekkür ederiz ama bu bayrağı devretme zamanın geldiğine inanıyorum dedi. Mustafa Akyön, Ahmet Benli iyi bir başkan fakat artık bir mental yorgunluğu vardır genç,dinamik ve Gönyeli'yi seven bir ekiple Gönyeli yoluna devam edecektir dedi. Akyön,Başkan için artık yıpratıcı bir süreç oldu çünkü halkı ile tartışıyor,esnafı ile tartışıyor sürekli kendini vatandaşıyla esnafıyla çatışma kültürü içinde olan bir Başkan halini aldı bu yüzden Gönyeli bizimle yürüyecek inancındayım dedi.

"HALKA GERÇEK BELEDİYECİLİĞİN NE OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ"

Gönyelide kendince mini bir anket yaptığını belirten Akyön, insanlara soruyordum Belediyeden memnun musunuz? Bazıları memnun bir çoğu da memnun değil dedi. Belediyeciliğin çöp toplama, temizlik yapmak gibi zaten yapılması gereken hizmetlerin yapıldığı için memnun etmek değil,daha büyük daha güzel projeleri sunmanın önemli olduğunu kaydeden Akyön,kişisel kararla değil halkın ne istediği ile hareket etmenin önemine dikkat çekti Gönyeli Belediye'sinin halka kapılarını sadece bir gün değil her gün açık olması gerektiğini belirten Akyön,çöp toplamak,temizlik yapmak,suyu kesintisiz vermek bir başarı değil zaten olması gerekendir dedi Bugün Yenikent'te insanlar adeta isyan noktasına gelmiştir bunu ben değil Yenikent'liler söylüyor diyen Akyön, kulak tıkayınca sorun çözülmüş olmuyor biz yaşanan sorunların çözümüne talibiz dedi. Akyön, Sn.Başkan çağdaşlıktan bahsediyor ama kanalizasyon sorunu yaşanan alt yapı sorunlarının ciddi boyutlara ulaşan bir Gönyeli bana göre kurtarılmaya mahkum bir kenttir dedi. Mustafa Akyön,ilk olarak kanalizasyon sorunu başta olmak üzere,derelerin ıslahı gibi aslında basit sorunları çözmek için bu göreve talip olduk dedi. Özellikle yaz aylarında en çok şikayet edilen sivrisinek sorununa da dikkati çeken Akyön, bu konuda da Başkan günü birlik bir çözüm şekli uyguluyor oysa bu sorunun geleceği net görüşüyordu derelerin ıslahı ve modern dünyanın uyguladığı sivrisinekle mücadele iki ay önceden başlamaydı dedi.

"ÇOCUKLAR HASTANELİK OLUYOR GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Akyön, yüzüne kollarına bakmaya korktuğunuz çocuklar var bugün Gönyeli'de üstelik sivrisinek ısırıkları yüzünden ama Gönyeli'nin bu yüzünü kamufle ediyorlar bu mu Gönyeli'yi sevmek diye sordu. Tüm projelerimizi halkımızla birlikte hareket ederek hayata geçireceğiz diyen Akyön,Gönyeli Bulvarının yapısının da bozulduğunu ifade ederek, geniş bir yolu 4 şerit bir yolu bir buçuk şerite düşürmek doğru değil diyerek bu dar bulvarı da düzeltme sözü verdi. Gönyelinin orta yerinde bulunan Gaz Dolum tesisi, karşısında iki benzin istasyonunu yer aldığını hatırlatan Akyön, bu tesislerin kentin dışına taşınması için 4 dönemdir gerekli mücadelenin verilmediğini kaydetti. Akyön yaşanan ve görmezlikten gelinen bu tehlikenin kentin ortasından kaldırılarak Gönyeli'nin dışına çıkarılmasını sağlayacaklarını tahüüt etti. Gönyeli Türk toprağı olduğu halde ve oldukça değerli arazileri olmasına rağmen yatırımcıların Gönyeli'ye gelip yatırım yapmadığını ifade eden Akyön,biz bu sorunun kaynağına inerek yatırımcıları bölgemize çekeceğiz özellikle sosyal alanlar yaratmak için çalışacağız dedi.

"HALK MECLİSLERİ KURACAĞIZ"

Akyön, yüzü gülen esnaf, belediye Başkanıyla barışık bir halk görmek istiyoruz artık, gerekirse halk meclisleri kuracağız ama Gönyeli huzura kavuşacak dedi. Akyön, halkın verdiği vergiler Gönyeli'ye hizmet için değil makyaj için harcanıyor sözleriyle eleştirilerini sürdürdü. Mustafa Akyön Belediye Meclisinin artık çalışacağını ayda bir veya 2 ayda bir toplanmayacağını gerekirse her hafta toplanacağını ifade ederek, bundan sonra ben yaptım oldu mantığını halkımızla sonlandıracağız dedi.