Alayköy'de iş yerinde kavga.. İşte detaylar....

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde dün saat 21.00 sıralarında aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu B.G.(E-39) bir taraf olup, karşı taraf olan işvereni C.M.(E-38) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, B.G. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile C.M.’yi sol dizinden yaraladı.
Polisten verilen bilgiye göre, B.G. tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.