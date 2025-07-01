Alayköy'de iş yerinde kavga.. İşte detaylar....

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde dün saat 21.00 sıralarında aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu B.G.(E-39) bir taraf olup, karşı taraf olan işvereni C.M.(E-38) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, B.G. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile C.M.’yi sol dizinden yaraladı.

Polisten verilen bilgiye göre, B.G. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.