Alayköy'de Trafik Kazası

01.10.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Alayköy’de Gelincik Sokak üzerinde, Seyfullah MEŞE (E-24) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MA 706 plakalı van araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Bora YENEN (E-31) yönetimindeki SN 470 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. MA 706 plakalı van araç sürücüsü Seyfullah MEŞE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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