  • BIST 8448.22
  • Altın 1622.048
  • Dolar 27.453
  • Euro 29.0241
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Alayköy'de Trafik Kazası

» »
Alayköy'de Trafik Kazası
Alayköy'de Trafik Kazası

01.10.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Alayköy’de Gelincik Sokak üzerinde, Seyfullah MEŞE (E-24) 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MA 706 plakalı van araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Bora YENEN (E-31) yönetimindeki SN 470 plakalı aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. MA 706  plakalı van araç sürücüsü Seyfullah MEŞE tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP28 Eylül 2023 Perşembe 16:50
  • LEFKOŞADA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU28 Eylül 2023 Perşembe 16:40
  • Gönyeli'de yüzlerce gümrüksüz besin desteği ürünü tespit edildi26 Eylül 2023 Salı 15:24
  • BAY-SEN çarşamba günü BRTK’da grev yapacak23 Eylül 2023 Cumartesi 12:12
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm23 Eylül 2023 Cumartesi 12:00
  • Ek mesainin ödenmesi konusunda verilen söz tutulmadı, BRTK'da greve gidiliyor22 Eylül 2023 Cuma 19:27
  • Lefkoşa'da araç park yerinde 23 yaşında ölü olarak bulundu!19 Eylül 2023 Salı 12:50
  • 22 Yaşında Lefkoşa'da Ani ve Gayri Tabii Ölüm19 Eylül 2023 Salı 12:49
  • Lefkoşa'da korkutan kaza17 Eylül 2023 Pazar 20:03
  • 46 yaşında ani ve gayri tabii ölüm17 Eylül 2023 Pazar 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti