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Aleyna Tilki: Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam

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Aleyna Tilki: Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam
Aleyna Tilki: Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam

Şarkıcı Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı Retrograde'in çıkış tarihini astroloğundan aldığı tavsiye üzerine belirlediğini söyledi. Tilki ayrıca "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya’da doğmuş olmam. Konya’da doğmak bana çok şey kattı" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, İngilizce şarkısı Retrograde ile ilgili olarak NR1 Türk FM'e değerlendirmelerde bulundu.

"Şarkının çıkış tarihini astroloğum verdi ve 26 Şubat’ta çıkardım" diyen Tilki, şunları söyledi: 

"Beni dünya starlarından ayıran şey Konya’da doğmuş olmam. Konya’da doğmak bana çok şey kattı. Şarkıma gelen sert eleştiriler kıskançlıktan."

 

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