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Ali Sunal'dan 'Güldür Güldür' iddialarına: Bir yere gittiğimiz yok, 'Git' diyen de yok

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Oyuncu Ali Sunal, hükümeti eleştiren skeçlerin yayınlandığı 'Güldür Güldür'den ayrıldığı iddiasını yalanladı.
Ali Sunal'dan 'Güldür Güldür' iddialarına: Bir yere gittiğimiz yok, 'Git' diyen de yok

SHOW TV'deki Güldür Güldür Show adlı TV programında sıklıkla hükümetin politikalarının eleştirildiği skeçler yayınlanıyor.

Sosyal medyada Ali Sunal'ın Güldür Güldür'de artık yer almayacağı öne sürülmüştü.

Oyuncu Ali Sunal, Güldür Güldür'den ayrıldığı iddialarını Twitter mesajıyla yalanladı.

Sunal şunları yazdı: Efendim iyi pazarlar. Dün Güldür Güldür kanalımız SHOW TV'de‘de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, 'Git' diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar." 

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